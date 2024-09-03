«Спартак» купит легионера за 2 млн евро

Защитник Рикарду Мангаш, способный действовать по всему левому флангу, приближается к трансферу в «Спартак». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сумма сделки может составить примерно 2 миллиона евро. Обсуждается возможность подписания контракта на два года.

Рикарду Мангашу 26 лет. В 28 официальных матчах за «Виторию Гимарайнш» футболист записал на свой счёт пять голов и десять голевых передач на партнёров.

«Спартак» после семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на три очка.