«Арсенал» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Реала»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах французского хавбека заинтересованы два топ-клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале» и «Ливерпуле». Потенциальный трансфер 24-летнего футболиста оценивается в 100 миллионов евро. Орельен связан трудовыми обязательствами с «королевским» клубом до середины 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Тчуамени сыграл четыре встречи без результативных действий.