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ПСВ арендует вингера у «Манчестер Сити»

03 Сентября 2024 • 13:00 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Джоэл Ндала продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. 

18-летний вингер будет играть в системе действующего чемпиона ПСВ. Официальный сайт клуба сообщил, что футболист проведет сезон в резервной команде клуба «Йонг ПСВ».

Аренда предусматривает опцию выкупа футболиста в конце сезона. Сам Ндала считает, что «оправдать ожидания – реально» и объяснил свой выбор команды «возможностями», которые открывает переход в ПСВ.

Ранее Ндала выступал за «Порт Вейл», а в 2017 году перешел в академию «Манчестер Сити», где футболист стал чемпионом Англии в составе молодежных команд нескольких возрастов. Также нападающий провел 11 матчей за сборную Англии до 18 лет, в которых отметился двумя забитыми мячами. 


 

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