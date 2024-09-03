Назван европейский клуб, в который может перейти Марсьяль

Французский форвард Антони Марсьяль, который является свободным агентом после истечения срока трудового договора с «Манчестер Юнайтед», может вернуться на родину.

Согласно информации в соцсетях журналиста Николо Скиры, в подписании французского нападающего заинтересован «Лилль». У Марсьяля есть опыт выступлений в Лиге 1 за «Монако».

Напомним, что Антони защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2024 год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в десять миллионов евро. В составе сборной Франции нападающий провел 30 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.