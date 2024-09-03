Казадеи и Чуквуэмека останутся в «Челси»

Лондонский «Челси» сохранит в составе двух молодых полузащитников, которые летом могли покинуть команду как минимум на правах аренды. По информации от The Athletic, Карни Чуквуэмека и Чезаре Казадеи останутся в «Челси» до конца сезона.

Ранее «синие» хотели отправить футболистов в аренду, чтобы они получали регулярную игровую практику. Тем не менее, руководству не удалось найти полузащитникам подходящие команды, где Чуквуэмеке и Казадеи было бы гарантировано игровое время.

Чуквуэмека и Казадеи не провели на поле ни одной минуты в первых трёх турах Английской премьер-лиги, где «Челси» сумел набрать всего 4 очка.