Фердинанд раскритиковал Каррагера после слов о Каземиро

Полузащитник Каземиро столкнулся с критикой после ошибок в матче «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» (0:3). Одним из тех, кто критиковал бразильца, был экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер. Он даже призвал Каземиро закончить с футболом. На слова Каррагера отреагировал Рио Фердинанд.

«Я слышал, что Джейми Каррагер сказал: «Оставь футбол, пока футбол не оставил тебя». Я считаю, что это крайне неуважительно, особенно с учётом послужного списка Каземиро. Если посмотреть на два предыдущих матча, то Каземиро, возможно, был лучшим игроком команды. Проще всего сказать, что с ним всё, что он слишком стар.

От Каземиро требуют длинных передач, требуют задавать темп. Но в «Реале» его никогда не просили этого делать. Он был чистильщиком, обеспечивал безопасность, делал подкаты, закрывал пробелы и давал другим игрокам возможность подумать об атаке», - сказал Фердинанд в программе Rio Presents.