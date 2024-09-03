Мойес может вернуться в «Эвертон» 11 лет спустя

«Эвертон» плохо начал новый сезон. В трёх стартовых турах Премьер-лиги мерсисайдцы лишь проигрывали. Как следствие, «ириски» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице с нулём в графе набранных очков.

Из-за плохих результатов под Шоном Дайчем зашаталось кресло. Если специалист будет уволен, то «Эвертон» может обратиться к кандидатуре Дэвида Мойеса. О присутствии шотландца в шорт-листе «ирисок» рассказывает Football Insider.

Дэвид Мойес уже тренировал «Эвертон» в течение длительного периода в 2002-2013 годах. По завершению прошлого сезона шотландец покинул «Вест Хэм».