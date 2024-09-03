Бруну Фернандеш: «Я понимаю, что этот «Манчестер Юнайтед» не выиграет АПЛ»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш показал себя реалистом. По словам португальца, он понимает, что команда не готова выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.

«Я прекрасно понимаю, что этот «Манчестер Юнайтед» не готов выиграть Премьер-лигу. Наша конкретная цель – попытаться попасть в четвёрку лучших и получить путёвку в Лигу чемпионов. Но нам ещё многое предстоит улучшить для более высокой цели и моей мечты – однажды выиграть этот чемпионат», - сказал Фернандеш DAZN.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» удалось набрать три очка. На выходных «красные дьяволы» дома проиграли «Ливерпулю» - 0:3.