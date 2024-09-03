Роналду мог уколоть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, может ли он представить себя запасным в сборной Португалии. Давая ответ, звёздный игрок мог уколоть «Манчестер Юнайтед».

«В моём представлении я всегда буду игроком стартового состава. Это то, что в моих мыслях. До конца карьеры я всегда буду думать о себе как об игроке основного состава. Я всегда уважал решения тренеров и клубов, за которые играл. Один или два раза они плохо вели себя по отношению ко мне (смеётся). Но если серьёзно, то когда речь идёт о профессиональной этике, то я всегда буду уважать решения тренеров», - сказал Роналду в интервью A Bola.

Как известно, второй период Роналду в «Манчестер Юнайтед» завершился неудачно. Португалец выражал недовольство тем, что он не проходит в состав. После ухода из клуба Криштиану дал интервью, в котором раскритиковал «МЮ» и некоторых его представителей.