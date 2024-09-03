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Каземиро недоволен в «Манчестер Юнайтед»

03 Сентября 2024 • 08:48 Комментировать (1)

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро недоволен тактикой команды на старте сезона-2024/2025.

Согласно информации, опубликованной в аккаунте deadlinedaylive, бразильский футболист чувствует себя некомфортно в новых условиях. Каземиро провалил недавний поединок против «Ливерпуля» (0:3) на «Олд Траффорд», допустив две результативные ошибки. Игрок был заменен после первого тайма.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Каземиро провел три встречи, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
03 Сентября 2024 в 08:51
А какого ты туда поперся ?? Хавай теперь
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