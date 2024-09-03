Беррада: «Мы довольны решением продлить контракт тен Хага»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада доволен решением клуба заключить новый договор с главным тренером Эриком тен Хагом.

Нидерландский наставник мог покинуть должность у руля «красных дьяволов» по окончании прошлого сезона, сложившегося для команды неоднозначно, но вместо этого получил предложение продлить контракт до 2026 года, которое с радостью принял.

На фоне проблем «Юнайтед» на старте сезона у Беррады спросили, правильным ли был этот ход: «Решение по тен Хагу приняли ещё до нашего с Дэном Эшуортом прихода, но, как я уже говорил, мы очень довольны этим решением», – сказал в интервью The Athletic функционер.