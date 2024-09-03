Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был поражён, когда узнал о возможном переходе Виктора Осимхена в «Галатасарай».

Форвард «Наполи» уже вылетел в Турцию для завершения перехода, сообщил Фабрицио Романо. В комментариях под публикацией всемирно известного инсайдера появился Гюндоган, выразивший удивление: «Вау... Безумие», – написал немецкий футболист, явно одобривший работу «Галатасарая» на трансферном рынке, как можно понять из прикреплённых смайлов.

Виктор Осимхен перейдёт в стамбульский клуб на правах аренды до конца сезона. В январе сделка может быть прервана досрочно, если «Наполи» получит предложение по игроку от одного грандов ведущих европейских лиг.