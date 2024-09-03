Саутгейт снова стал главным кандидатом на замену тен Хагу

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить работу в «Манчестер Юнайтед».

54-летний рулевой считался одним из основных кандидатов на замену Эрику тен Хагу ещё перед началом текущего сезона, но руководство «красных дьяволов» в итоге решило продолжить сотрудничество с нидерландцем. Команда не лучшим образом проводит старт кампании, поэтому в СМИ распространяются новые слухи о возможном уходе тен Хага.

Как сообщает The Sun, Саутгейт – предполагаемый фаворит на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки нынешнего наставника.

Напомним, что Гарет Саутгейт ушёл из сборной Англии вскоре после проигранного финала Евро-2024.