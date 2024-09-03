Английский защитник Крис Смоллинг стал игроком арабского «Аль-Фейха», теперь это уже официальная информация. Есть и некоторые детали соглашения с 34-лет ним англичанином - он подписал контракт сроком на два года, однако сумма вознаграждения не оглашается. В любом случае, деньгами бывшего игрока итальянской «Ромы» вряд ли обидели.

Помимо «Ромы», в последнее время Смоллинг успел поиграть и в английской Премьер-лиге, в основном за «Манчестер Юнайтед», в котором провел 323 матча в общей сложности во всех турнирах, а также горстку матчей в «Фулхэме». Привлекался для выступлений в сборной Англии.