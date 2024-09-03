Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба

Дэн Эшуорт, занимающий должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед», доволен работой клуба на трансферном рынке.

«Красные дьяволы» потратили на подписания более 200 млн евро. Ряды команды пополнили Лени Йоро, Мануэль Угарте, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзее и Нуссаир Мазрауи. На выход отправились Скотт Мактоминай, Мэйсон Гринвуд, Аарон Уан-Биссака, Джедон Санчо и многие другие игроки – общая сумма продаж превысила 100 млн евро.

«Должен сказать, что мне нравится наш состав. Я провёл, наверное, 25 трансферных окон, занимаюсь этим довольно давно, и никогда не мог сказать: «О боже, всё прошло идеально, мы сделали всё задуманное». Но мы усилили позиции, которые хотели усилить, и сейчас мы довольны возможностями, которыми располагает Эрик тен Хаг», – приводит UtdDistrict слова Эшуорта.