В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о переходе Джедона Санчо в «Челси».

24-летний вингер перебрался в лондонский клуб на правах аренды с обязательством последующего выкупа. Сделка состоялась незадолго до закрытия трансферного окна.

«У Санчо нет будущего? Дело не в этом. Мы приняли такое решение, потому что посчитали, что это верный ход и для нас, и для игрока. Джедон хотел попробовать силы в «Челси», как Скотт [Мактоминай] хотел попробовать себя в «Наполи», как Аарон [Уан-Биссака] хотел в «Вест Хэм». Мы не в том положении, чтобы выгонять футболистов из клуба», – приводит The Athletic слова Эшуорта.