Лэмпард согласился с Мареской: «Челси» действительно уже не тот, что раньше»

Бывший тренер и игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал точку зрения нынешнего рулевого команды Энцо Марески.

Итальянский специалист заявил, что «Челси» в текущем состоянии – совсем не тот клуб, который выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году, и предъявлять к нему те же требования сейчас не имеет смысла.

«Мареска прав – этот «Челси» действительно не тот, что выигрывал Лигу чемпионов. Я работал там год назад, и уже тогда клуб не казался таким успешным, каким был на протяжении предыдущих 20 лет. Это вопрос обстановки и правильного подхода.

Я чувствую, что сейчас «Челси» на пути к успеху, но впереди клуб ждут как хорошие, так и плохие дни. В составе много талантов, и если они продолжат совершенствоваться – особенно в игре у чужих ворот, – то смогут доставить соперникам много проблем», – приводит BBC слова Лэмпарда.