В «Манчестер Юнайтед» дали ответ по будущему тен Хага

Разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» вновь набирают обороты.

Специалист не без труда сохранил работу после завершения прошлого сезона, но из-за не самого впечатляющего старта новой кампании слухи о его уходе вновь стали актуальными. Впрочем, по словам исполнительного директора «красных дьяволов» Омара Беррады, нидерландцу пока не грозит увольнение.

«Эрик тен Хаг пользуется полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в летнее трансферное окно.

Мы намерены продолжить работу в постоянном контакте с тренером, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Беррады.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в трёх матчах нового розыгрыша Премьер-лиги. В воскресенье команда потерпела сокрушительное домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:3.