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​Тен Хаг - худший тренер «Манчестер Юнайтед» с 1977 года

03 Сентября 2024 • 01:21 Комментировать

Дотошные английские статистики подсчитали, что нидерландский наставник «Манче стер Юнайтед» Эрик тен Хаг является худшим тренером клуба за почти полвека - с 1977 года. Под его началом клуб в общей сложности провёл 118 матчей, и 33 из них «МЮ» проиграл.

Процент поражений составляет 28%, и лишь в 1977 был наставник, дела которого шли ещё хуже - Томми Дочерти с 28,5%. Последнее из этих поражений случилось в минувшие выходные - «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 0:3 «Ливерпулю».

Напомним, что Эрик тен Хаг возглавил клуб летом 2022 года, ранее он работал с нидерландским клубом «Аякс».


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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Томми Дочерти ещё теги
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