Беррада: «Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» регулярно боролся за победу в АПЛ и Лиге чемпионов»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада рассказал о долгосрочных целях клуба.

Функционер занял свою нынешнюю должность в июле. Прежде он работал в «Манчестер Сити» и «Барселоне».

«Сколько времени потребуется, чтобы «Манчестер Юнайтед» начал претендовать на главные трофеи? Любой, кто долгое время работает в футболе, скажет вам, что назвать определённые сроки почти невозможно. Но если посмотреть на команды, которые стабильно добиваются успеха, то их секрет в приглашении правильного тренера, подписании правильных игроков и чётко выстроенной структуре.

Мы не хотим один раз выиграть Премьер-лигу и довольствоваться этим – мы хотим создать команду, способную бороться за победу в чемпионате Англии, Лиге чемпионов и внутренних кубках на регулярной основе», – цитирует TimesSport Берраду.