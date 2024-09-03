​Сын Бекхэма завязал с футболом - он решил посвятить себя моде

22-летний Ромео Бекхэм повесил бутсы на гвоздь и решил сменить род своей деятельности - он хочет покорить мир моды. В последнее время Ромео выступал во второй команде «Брентфорда», но сейчас у него новый контракт с Paris Safe Management, важном в мире моды агентством из Парижа.

Но нельзя сказать, что Ромео не старался в футболе - в своё время он даже играл в детской академии «Арсенала», но в 2015 году покинул её. Успел он поиграть, конечно же, и в клубе своего бати - за «Интер Майами» он сыграл 26 матчей и забил два гола, но этого не хватило, чтобы сделать должный шаг наверх.

Будем надеяться, что с шагами по подиуму всё будет лучше.