Футболист лондонского «Челси» Анжело Габриэл пополнил ряды «Аль-Насра».

Саудовский клуб официально объявил о заключении пятилетнего контракта с бразильцем. Стоимость трансфера 19-летнего игрока, по информации известного инсайдера Бена Джейкобса, составила 23 млн евро.

Анжело Габриэл перешёл в «Челси» летом прошлого года из бразильского «Сантоса» – тогда футболист обошёлся «синим» в 15 млн евро. Сезон-2023/24 юный вингер провёл во французском «Страсбурге», за который отыграл 25 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами. За «Челси» Габриэл так и не дебютировал.