Триппьер ещё может покинуть «Ньюкасл» – у игрока есть четыре варианта

Будущее правого защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера по-прежнему не решено.

Трансферное окно в большинстве европейских стран уже закрыто, однако на англичанина претендуют представители Турции и Саудовской Аравии, которым ещё разрешено проворачивать подписания. По информации Sky Sports, интерес к Триппьеру проявляют турецкие «Бешикташ», «Фенербахче» и «Эюпспор» – все три клуба готовы арендовать 33-летнего игрока у «сорок» до конца сезона. Не выбывает из борьбы и «Аль-Иттихад», но переезд латераля в Саудовскую Аравию теперь маловероятен – там трансферный период завершится уже совсем скоро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кирана Триппьера в 10 млн евро.