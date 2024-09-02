Бывший игрок «Челси», «Арсенала» и «Анжи» Виллиан Боргес стал игроком греческого топ-клуба, «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба пирейской команды.

Виллиану 36 лет, знаменитый бразилец до переезда в Грецию играл в лондонском «Фулхэме» на протяжении двух лет. Прошедшим летом он покинул Западный Лондон и стал свободным агентом.

Наибольшую известность приобрёл как игрок донецкого «Шахтёра» (выступал за «горняков» с 2007 по 2013 годы), а также лондонского «Челси» (выступал в клубе с 2013 по 2020 годы). Заглянул и в Российскую премьер-лигу, пополнив в 2013 году на короткое время ещё звёздный махачкалинский «Анжи».