«Ноттингем Форест» мог отлично заработать на Энтони Эланге в самый конец трансферного окна для английских клубов.

По информации Sky Sports, «лесники» получили жирное предложение от «Ньюкасла» на сумму в 50 миллионов фунтов, что по текущему курсу составляет почти 60 млн евро. Однако оно было отклонено.

22-летний шведский правый вингер оказался в «Ноттингем Форест» прошлым летом. Контракт связывает игрока с клубом до лета 2028 года. За новичка тогда «лесники» заплатили 18 млн евро «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает игрока атаки национальной сборной Швеции в 22 млн евро.