Мерино может пропустить два месяца – он травмировался сразу после трансфера в «Арсенал»

В конце августа «Арсенал» осуществил трансфер полузащитника Микеля Мерино из «Реал Сосьедада». На одной из первых тренировок в лондонской команде 28-летний испанец получил травму плеча, о чём рассказывал главный тренер «канониров» Микель Артета.

Как сообщает Daily Mail, на восстановление от этой травмы Мерино может понадобиться до двух месяцев. Разумеется, это не может не огорчать «Арсенал» и его болельщиков.

Добавим, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Арсенал» набрал семь очков из девяти возможных. Следующий матч чемпионата «канониры» проведут в воскресенье, 15 сентября, - против «Тоттенхэма».