Фердинанд считает, что Стерлинг поможет «Арсеналу» выиграть чемпионат

Легенда «Манчестер Юнайтед» и известный эксперт Рио Фердинанд считает, что Рахим Стерлинг способен помочь «Арсеналу» выиграть Премьер-лигу.

Форварда успели подписать незадолго до закрытия трансферного окна. В прошедшем сезоне Рахим выступал за «Челси». Наставник команды Энцо Мареска заявил в открытую, что он не видит форварда в команде. Фердинанд же считает такой ход со стороны «синих» ошибкой.

«Вы получаете опытного вингера, который взял уже четыре чемпионских титула. Он точно знает, как этого добиться и умеет прокладывать путь к трофеям, что бесценно. Как «Челси» отпустил его, я не знаю, это безумие с их стороны», - сказал защитник в эфире своего YouTube-канала.

За прошедший сезон Стерлинг в 43 матчах забил 10 мячей.