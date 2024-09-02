Ширер назвал символическую сборную 3-го тура АПЛ

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер назвал символическую сборную 3-го тура Английской премьер-лиги, в которую традиционно вошли 11 игроков.

Вратарь: Хендерсон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Коллинс («Брентфорд»), ван Дейк («Ливерпуль»), Динь («Астон Вилла»);

Полузащитники: Гравенберх («Ливерпуль»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Кук («Борнмут»), Дамсгор («Борнмут»);

Нападающие: Салах («Ливерпуль»), Холанн («Манчестер Сити»), Диас («Ливерпуль»).

Напомним, что по итогам 3-го тура первое место турнирной таблицы АПЛ занимает «Манчестер Сити», за которым идёт «Ливерпуль». Обе команды набрали по 9 очков.