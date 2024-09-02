Эриксен не перейдёт в «Аякс»

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен не перейдёт в амстердамский «Аякс». Об этом со ссылкой на агента футболиста информирует журналист Тим ван Дейн.

«Мы ставим точку в этих спекуляциях», - заявил Мартин Шутс. Он отметил, что футболист не собирается никуда уходить и останется в стане «красных дьяволов».

Напомним, слухи о возвращении Эриксена в «Аякс» появились недавно. Теперь же была получена официальная информация. Стоит заметить, что Кристиан Эриксен является воспитанником «Аякса». Он выступал за команду с 2010 по 2013 год и провёл 163 матча.

В прошлом сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» датчанин вышел на поле 30 раз и отметился одним забитым мячом.