«Манчестер Сити» выдвинул требование сборной Англии

Атакующий полузащитник Фил Фоден пропустил два последних матча «Манчестер Сити» из-за проблем со здоровьем. Как сообщает The Sun, чемпионы Англии последних лет теперь добиваются исключения Фодена из заявки английской сборной на сентябрьские матчи Лиги наций. «Горожане» хотят, чтобы Фил не ехал в национальную команду, а получил время на полноценное восстановление.

Ещё неизвестно, что об этом всём думает главный тренер сборной Англии Ли Карсли. Он стал временным рулевым «трёх львов» вскоре после ухода Гарета Саутгейта.

В этом месяце сборная Англии проведёт матчи Лиги наций против Ирландии (7 сентября) и Финляндии (10 сентября).