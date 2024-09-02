«Очень грустно»: Шмейхель высказался о Фергюсоне после поражения «Манчестер Юнайтед» 0:3

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался после поражения команды от «Ливерпуля» со счётом 0:3. По словам Шмейхеля, ему было грустно наблюдать за сэром Алексом Фергюсоном.

«Я сидел с сэром Алексом, это было очень грустно. Учитывая всё, что он сделал для этого клуба, всё, чем мы наслаждались… Это были прекрасные времена. А теперь он смотрит на это. Мне очень грустно, что он наблюдает такое. Он сделал что-то необычное в этом клубе, а теперь всего этого больше нет», - сказа Шмейхель Premier League Productions.

В трёх стартовых турах Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал только три очка.