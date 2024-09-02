Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос, является ли Эрлинг Холанн лучшим нападающим, с которым он когда-либо играл.

— Сложный вопрос. Наверное, в штрафной площади он действительно лучший. Если говорить в целом, то лучший — Серхио Агуэро. Однако Эрлинг — самый результативный нападающий, с которым я играл, — цитирует де Брёйне City Xtra.

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и забил семь мячей.

14 сентября «Манчестер Сити» примет на своем поле «Брентфорд» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.