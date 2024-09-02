Сенегальский форвард Николас Джексон подписал новый контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, теперь трудовой договор 23-летнего нападающего с «Челси» рассчитан до июня 2033 года.

Джексон выступает за «синих» с лета прошлого года. За это время он появился на поле в 48 матчах с учетом всех турниров, забил 19 мячей и стал автором семи результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Джексона составляет 35 миллионов евро.

После трех туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка.