Ширер ответил тен Хагу на критику в свой адрес

Культовый английский нападающий и известный эксперт Алан Ширер обратился к наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу после критики в свой адрес.

Тренер «красных» перед игрой с «Ливерпулем» заявил, что бывший футболист провел «глупый анализ». Такую оценку популярный эксперт молча не принял, тем более после того, как команда Арне Слота обыграла футболистов тен Хага со счетом 3:0.

«На своей пресс-конференции он сказал, что не согласен с анализом и назвал его «глупым». Но посмотрите на их сегодняшнюю игру, тогда увидите. На поле мы увидели матч, где играли мужчины против мальчиков. Они были ужасны», - заявил Ширер во время подкаста The Rest is Football.

«Манчестер Юнайтед» за три тура набрал три очка. Команда занимает 15-е место.

Ранее мы писали о том, что болельщики «красных дьяволов» требуют отставки главного тренера.