Два клуба АПЛ отказались от Стерлинга до трансфера в «Арсенал»

Вингер Рахим Стерлинг оказался не нужен рулевому «Челси» Энцо Мареске. В итоге 29-летний футболист перебрался в «Арсенал» на правах аренды под занавес летнего трансферного окна в Англии.

Как сообщает на своих страницах The Independent, до закрытия этого трансфера два клуба Премьер-лиги отказались от кандидатуры Стерлинга. Этими клубами являются «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Следующий матч Английской премьер-лиги «Арсенал» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Тоттенхэма». Вероятно, в этом матче Рахим Стерлинг будет иметь возможность дебютировать за «канониров».