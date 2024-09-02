Де Брёйне заявил, что не начинал переговоры с другими клубами

Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не планировал уход из клуба.

Полузащитник английского клуба на фоне слухов о возможном уходе из команды отметил, что они были преувеличены. Ранее сообщалось, что игрок являлся трансферной целью для некоторых клубов из Саудовской Аравии.

«Если честно, я ни с кем не вел переговоров. Мне хотелось просто отдохнуть летом и я провел в отпуске четыре или пять недель, после чего начал тренироваться. Никто из клубов на меня не выходил. Уверен, у нас состоится разговор с «Сити» по ходу сезона. Хочу чувствовать себя хорошо и играть в футбол. Пока некуда спешить», — рассказал футболист в эфире BBC.

В этом сезоне бельгиец провел три матча за «горожан», отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает следующим летом.