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Победитель Лиги чемпионов не поможет «Брайтону» из-за травмы

02 Сентября 2024 • 14:52 Комментировать
Арсенал
1:1
Брайтон

Опытнейший полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер в игре против «Арсенала» получил повреждение.

На 17-й минуте футболист уже был заменен. «Чайки» могут из-за этого столкнуться с серьезной проблемой в полузащите. Летом команду покинули Билли Гилмор и Паскаль Гросс. Кроме того, в лазарете уже находится Матс Виффер, и проблема шестого номера существует. Об этом высказался наставник команды Фабиан Хюрцелер.

«Теперь, похоже, у нас недостаточно игроков на позицию из-за травмы Матса и Джеймса. Также летом мы ещё провели трансферы, в которых учитывали пожелания наших бывших футболистов. Мы не хотели им мешать реализовать свою мечту», - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Несмотря на эти сложности, «Брайтон» начал сезон очень здорово. Команда идет на третьем месте, и в её активе семь очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джеймс Милнер Брайтон

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