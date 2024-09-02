Фанаты призывают уволить тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье огорчил своих фанатов домашним поражением от «Ливерпуля» со счётом 0:3. Портал Goal обратил внимание на множество комментариев в социальных сетях, в которых фанаты «красных дьяволов» призывают владельца клуба Джима Рэтклиффа уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера.

«Мне тебя не жаль, Джим. У тебя была возможность уволить его, а ты продлил его контракт. Ничего не изменилось. Ты сделал всё, чтобы умилостивить менеджера, в том числе избавился от Джедона Санчо, и это обернулось против тебя. Поступи правильно и уволь его», - написал один из фанатов.

«Если сэр Джим Рэтклифф, Омар Беррада, Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс считают, что Эрик тен Хаг – тот человек, который поведёт «Манчестер Юнайтед» вперёд после всех доказательств, которые мы видели за последние два года, то они буквально пьяны за рулем. Им нужно действовать немедленно», - написал другой болельщик.

«Увольте его как можно скорее. Это не единая команда – это плохая команда, состоящая из отбросов «Аякса», - написал ещё один поклонник «МЮ».