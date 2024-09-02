«Арсенал» ответил на предложение по Троссару

Трансферное окно закрылось далеко не во всех странах. Саудовские клубы до сих пор имеют возможность подписывать новичков, и «Аль-Иттихад» сделал предложение по атакующему полузащитнику «Арсенала» Леандро Троссару.

Как сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» предложение по Троссару отклонил. Лондонцы сказали «нет», поскольку считают 29-летнего футболиста важным игроком проекта. Расставаться с Леандро «канониры» не планируют.

Теперь «Аль-Иттихад» нацелился на другого атакующего футболиста – на Галено из «Порту». Предложение уже было сделано.