«Ливерпуль» выбрал трансферную цель на 2025 год

Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось, но работа клубов по усилению составов не останавливается. Теперь клубы работают над планами на будущие трансферные окна. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» в качестве цели на следующее лето определил защитника Марка Гехи из «Кристал Пэлас».

Этим летом подписать Гехи пытался «Ньюкасл». «Сороки» предлагали большие деньги, но «Кристал Пэлас» удалось сохранить одного из своих лучших футболистов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Марка Гехи в 38 миллионов евро. Контракт игрока с «орлами» рассчитан до середины 2026 года.