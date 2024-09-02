Джексон высказался о нереализованном моменте в концовке матча с «Кристал Пэлас»

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон высказался о моменте, который не реализовал в концовке встречи против «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги. Сенегалец вышел 1 на 1 с голкипером, но не смог переиграть Дина Хендерсона.

«У меня был отличный шанс принести команде победу. Я был уставшим, но смог пробежать вперёд и пробить. Надеюсь, в следующий раз у меня получится преуспеть в подобном эпизоде», – сказал Джексон в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Николас забил вчера в ворота «Кристал Пэлас» и помог «Челси» сыграть вничью 1:1. На счету сенегальца два гола и один ассист в первых трёх турах Английской премьер-лиги.