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Наставник «Тоттенхэма» отметил игру своего защитника

02 Сентября 2024 • 12:43 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Тоттенхэм
Главный тренер «шпор» Анге Постекоглу после поражения от «Ньюкасла» похвалил защитника команды Раду Дрэгушина.
Футболист сборной Румынии появляется на поле не так часто. В этом сезоне он вышел впервые из-за травмы Мики ван де Вена. Защитник отыграл все 90 минут и получил положительную оценку от специалиста.
«Он все еще молод, особенно для защитника. Было важно ему дать шанс в таком тяжелом матче, где большую угрозу представлял «Ньюкасал» с Исаком впереди. Он должен был быть действительно сконцентрирован, и я думаю, что так оно и было», - приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.
В активе «Тоттенхэма» после трех туров четыре очка. Команда занимает десятое место.
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