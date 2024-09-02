Наставник «Тоттенхэма» отметил игру своего защитника

Главный тренер «шпор» Анге Постекоглу после поражения от «Ньюкасла» похвалил защитника команды Раду Дрэгушина.

Футболист сборной Румынии появляется на поле не так часто. В этом сезоне он вышел впервые из-за травмы Мики ван де Вена. Защитник отыграл все 90 минут и получил положительную оценку от специалиста.

«Он все еще молод, особенно для защитника. Было важно ему дать шанс в таком тяжелом матче, где большую угрозу представлял «Ньюкасал» с Исаком впереди. Он должен был быть действительно сконцентрирован, и я думаю, что так оно и было», - приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.

В активе «Тоттенхэма» после трех туров четыре очка. Команда занимает десятое место.