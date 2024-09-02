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Кин подверг критике игру «Манчестер Юнайтед»

02 Сентября 2024 • 12:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин резко высказался об игре бывшей команды в матче против «Ливерпуля»

«Юнайтед» сыграл шокирующим образом. Каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось, что он забьет. Прежние проблемы никуда не делись. Матч был далек от равного. «Юнайтед» играет слишком открыто», - сказал Кин в эфире Sky Sports.

Как считает Кин, почти равная статистика игры вводит в заблуждение, потому что мерсисайдцы просто переиграли «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» уступили «Ливерпулю» на своем поле со счетом 0:3 в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

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