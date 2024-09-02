«Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за Троссара, решение за «Арсеналом»

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар может покинуть свою команду в ближайшие дни. Бельгийцем интересуется клуб из Саудовской Аравии, где трансферное окно всё ещё открыто.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Троссар интересен «Аль-Иттифаку», который предлагает за футболиста 35 миллионов евро. «Арсенал» ещё не принял решение насчёт того, стоит ли продавать Леандро.

Отмечается, что главный тренер Микель Артета не хотел бы расставаться с Троссаром. В первых трёх турах нового розыгрыша Английской премьер-лиги 29-летний Леандро отметился одним забитым голом.