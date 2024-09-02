Невилл дал прогноз на будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Для тен Хага наступило непростое время, давление будет только расти. Но я считаю, что он доработает до Рождества. В этом у меня нет сомнений. Тен Хаг получит еще несколько месяцев, в клубе не станут принимать экстренных решений», - передает слова эксперта Sky Sports.