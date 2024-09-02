Невилл дал прогноз на будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился прогнозом на будущее главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
«Для тен Хага наступило непростое время, давление будет только расти. Но я считаю, что он доработает до Рождества. В этом у меня нет сомнений. Тен Хаг получит еще несколько месяцев, в клубе не станут принимать экстренных решений», - передает слова эксперта Sky Sports.
В центральном матче третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Ливерпуль». Манкунианцы потерпели крупное поражение в родных стенах со счетом 0:3. Команда занимает 14-е место в АПЛ.
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