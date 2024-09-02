Лэмпард – о «Челси»: «Нестабильность неизбежна»

Бывший полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил текущую ситуацию в клубе. Напомним, после первых трёх туров Английской премьер-лиги «синие» имеют в активе всего 4 очка из 9 возможных.

«Нестабильность неизбежна. Когда «Челси» доминирует, игроки могут быть недостаточно решительными. В такие моменты есть ощущение, что игра может измениться не в их пользу. Сомневаюсь, что у команды есть опыт в ключевых позициях, но талант явно присутствует», – сказал Лэмпард в эфире передачи Match of the day.

Вчера «Челси» сыграл вничью 1:1 с «Кристал Пэлас», который потерпел два поражения в первых двух турах АПЛ.