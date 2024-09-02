Де Брёйне не исключает, что покинет «Манчестер Сити» летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не стал исключать, что следующим летом покинет свою команду на правах свободного агента. Напомним, контракт бельгийца с клубом истекает в конце сезона.

«Я уверен, что по ходу сезона будут возникать определённые разговоры. Я просто хочу чувствовать себя хорошо и играть в свой футбол. Надеюсь, что в ближайшие месяцы всё так и будет. Я не чувствую особой спешки в вопросе со своим будущим», – цитирует де Брёйне журналист Майк Минэй.

Де Брёйне ранее не отрицал, что ему интересны варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, где полузащитнику уже предлагали очень выгодный контракт.