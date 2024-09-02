Рабио ждёт выгодного предложения из АПЛ

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио, последним клубом которого был туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Согласно данным портала Todofichajes, в услугах 29-летнего свободного агента заинтересован стамбульский «Галатасарай». Главной помехой трансферу являются высокие зарплатные запросы Рабио. Адриен хочет получать 7-8 миллионов евро в год. В Турции не готовы платить ему такие деньги.

Полузащитник пока не спешит с окончательным выбором нового клуба. Француз надеется получить предложение из АПЛ, где могут быть выполнены его требования по зарплате.