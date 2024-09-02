Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер сменил команду. Хавбек перешел из бирмингемской «Астон Виллы» в брюссельский «Андерлехт» на правах аренды, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее Дендонкер уже выступал за бельгийскую команду с 2013 по 2018 год.

В прошлом сезоне 29-летний полузащитник играл за «Наполи» в аренде. Леандер принял участие всего в трех поединках итальянского чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам трех туров «Астон Вилла» занимает седьмое место в АПЛ.