Тен Хаг установил антирекорд «Манчестер Юнайтед» всех времён

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» у себя дома принимал «Ливерпуль». «Красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 0:3.

После этого поражения имя главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага останется в истории клуба со знаком минус. Нидерландец установил антирекорд клуба среди тренеров. Тен Хаг стал первым наставником в истории «Манчестер Юнайтед», который проиграл два из трёх стартовых матчей Премьер-лиги дважды.

После трех проведенных туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали три балла и занимают 14-е место в турнирной таблице.