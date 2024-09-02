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Тен Хаг установил антирекорд «Манчестер Юнайтед» всех времён

02 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» у себя дома принимал «Ливерпуль». «Красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 0:3.

После этого поражения имя главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага останется в истории клуба со знаком минус. Нидерландец установил антирекорд клуба среди тренеров. Тен Хаг стал первым наставником в истории «Манчестер Юнайтед», который проиграл два из трёх стартовых матчей Премьер-лиги дважды.

После трех проведенных туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали три балла и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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